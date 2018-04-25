Как не стать жертвой мошенников

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Банк SEB распространил сообщение, в котором рассказал о том, что остановил платежи на сумму более 76 000 евро, которые в течение трех месяцев пытались осуществить мошенники, рассылавшие клиентам смс-сообщения якобы от банка и таким образом узнававшие у них коды для подключения к э-банкингу и воровавшие деньги. Также сообщалось, что банк SEB помог своим клиентам вернуть 40 500 евро, которые мошенники уже перевели на другие счета как литовских, так и зарубежных банков.

По словам представителя банка SEB Аудрюса Шаполы, быстрая реакция клиентов и оперативные решения банка помогли пресечь операции мошенников и вернуть жителям 116 000 евро. И все же клиенты понесли убытки на сумму 62 200 евро. «Если мошенникам удалось ввести клиента в заблуждение смс-сообщениями якобы из банка SEB, он подключился к ненастоящему банку, отдав мошенникам данные для подключения и подтвердил платежи PIN-кодами, то здесь важна скорость реакции, надо как можно скорее связаться с банком. Нам удалось вернуть часть денег», – рассказал Шапола.

Банк утверждает, что всегда старается помочь своим клиентам вернуть деньги: если банк получает данные о нечестной деятельности, то останавливает платеж, связывается с другим банком или компанией и просит вернуть деньги, сотрудничает с полицией и другими ведомствами. Однако многие платежи — моментальные, это значит, что средства сразу же поступают на другой счет, эти деньги вернуть не получается.

Банк напоминает, чтобы клиент никогда не вводил PIN1 и PIN2 в Smart-ID, если не он инициатор платежа. Мошенники стали активно проявлять себя с июня, жители Литвы стали получать смс-сообщения якобы от банка. В смс-сообщениях была ссылка с поддельным сайтом банка. «Во-первых, такие сообщения посылают не с конкретного номера банка SEB. Во-вторых, для рассылки смс-сообщений мошенники используют инфраструктуру мобильных операторов, мобильную связь и стандартную функцию смс-сообщений. Эта функция позволяет указать любого получателя — как физическое лицо, так и юридическое. Это значит, что мошенники могут слать сообщение от кого хотят, хоть от Деда Мороза. Иногда такие сообщения присылают даже не с литовского номера (+370x)», – рассказал Шапола.

Банк SEB обращает внимание на то, что мошенники не прекратили своей деятельности, поэтому физические и юридические лица должны серьезно относиться к таким сообщениям и немедленно обращаться в банк и в полицию.

Основными причинами исчезновения средств с банковских счетов являются низкая осведомленность и неосторожность пользователей, потеря мобильного телефона с привязанным к нему онлайн-банком, а также кража такого телефона.

Самый большой риск стать жертвой мошенников и лишиться своих денег на счете в банке при использовании мобильных устройств кроется в слабой киберграмотности населения и неосторожности при обращении со своими персональными данными, считают эксперты.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ