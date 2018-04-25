Уволен глава Дирекции автодорог В. Андреевас

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Распоряжением министра транспорта и коммуникаций Ярослава Наркевича в пятницу освобожден от занимаемой должности глава Литовской дирекции автомобильных дорог (ЛДАД) Виталиюс Андреевас.

Такое решение принято, чтобы сделать работу ЛДАД более эффективной. Дирекцию временно возглавляет директор ее Административного департамента Ремигиюс Липкявичюс, говорится в сообщении Минтранспорта.

В. Андреевас говорит, что пока ему не удалось ознакомиться с мотивами увольнения, и намерен обжаловать увольнение в суде.

«Я не допустил никаких известных мне нарушений, и если решение об увольнении будет по каким-то мнимым причинам, то, без сомнений, я его обжалую», — сказал BNS В. Андреевас.

В. Андреевас был назначен главой ЛДАД в ноябре 2018 года, когда победил на объявленном Минтранспорта конкурсе на замещение этой должности. До этого он год временно возглавлял ЛДАД, когда с должности ее главы ушел Эгидиюс Скродянис.