Уволился глава Центра по экстремальным для здоровья ситуациям Минздрава О. Ситниковас

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Со вторника уволился с должности глава Центра по экстремальным для здоровья ситуациям (ЦЭЗС) Министерства здравоохранения Литвы Олегас Ситниковас.

В среду это подтвердила BNS представитель министра здравоохранения Айсте Шукшта.

«Понедельник был последним рабочим днем. Он уволился по собственному желанию», — сказала она.

Представитель министра сказала, что не может комментировать мотивы личного решения.

Первым об увольнении О. Ситниковаса сообщил новостной портал lrt.lt.

В среду Отдел расследования Литовского радио и ТВ (LRT) сообщил, что Служба специальных расследований (ССР) сейчас решает, начинать ли расследование в связи с предпринятой ЦЭЗС минувшей весной покупкой мониторов из Китая и Израиля почти за 2 млн евро.

В конце марта прошлого года подведомственный Минздраву ЦЭЗС по поручению тогдашнего главного операциониста, министра здравоохранения Аурелиюса Вяриги приобрел почти 500 мониторов для наблюдения за жизненно важными функциями примерно за 2 млн евро. Более половины из них до сих пор не годятся для эксплуатации. Оборудование было закуплено, хотя уже тогда было известно, что оно не имеет обязательных сертификатов.

По данным Отдела расследований LRT, покупку мониторов организовали не государственные служащие, а посторонний человек — общественник Шарунас Нарбутас. Имеющиеся письма показывают, что он контактировал с поставщиками, занимался договорами, оплатой, раздавал поручения подведомственным Минздраву учреждениями, которые осуществляют закупки.

Ш. Нарбутас признает, что участвовал в процессах, но утверждает, что вознаграждения за деятельность не получил.

Экс-министр А. Вярига утверждает, что не знает, что вовлек Ш. Нарбутаса в процесс закупки.