Увольняющиеся работники санатория Belorus получат единовременные выплаты

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

После того, как к действующему в Друскининкай белорусскому государственному предприятию Belorus («Беларусь») были применены санкции Евросоюза (ЕС), увольняющиеся с него работники смогут получить единовременную целевую выплату.

Такое решение в четверг принял сейм. За это решение проголосовали 107 членов сейма, один воздержался.

На такую выплату смогут претендовать те работники санатория, которые были приняты на работу до конца прошлого года, а увольняются с нее в этом году. Ее смогут получить и те, кто уволен по инициативе работодателя, и те, кто увольняется по собственному желанию, и расторгнувшие трудовой договор по соглашению сторон.