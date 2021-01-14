Увольняющиеся работники санатория Belorus получат единовременные выплаты

После того, как к действующему в Друскининкай белорусскому государственному предприятию Belorus («Беларусь») были применены санкции Евросоюза (ЕС), увольняющиеся с него работники смогут получить единовременную целевую выплату.
Такое решение в четверг принял сейм. За это решение проголосовали 107 членов сейма, один воздержался.
На такую выплату смогут претендовать те работники санатория, которые были приняты на работу до конца прошлого года, а увольняются с нее в этом году. Ее смогут получить и те, кто уволен по инициативе работодателя, и те, кто увольняется по собственному желанию, и расторгнувшие трудовой договор по соглашению сторон.
Выплата субсидий санаторию будет прекращена.
Деньги будут выплачены в течение 20 рабочих дней со дня увольнения. Выплату придется вернуть, если санаторий заключит с работником новый трудовой договор в течение трех месяцев после увольнения.
Размер выплаты составит 77,58% двух месячных зарплат, но не более 2890 евро или двух средних зарплат в стране.
Размер выплаты для работников, которые не проработали 12 месяцев, составит средний показатель доходов за проработанное время. Но и эта выплата не сможет превышать 2890 евро.
Из почти 400 работников санатория 350 человек — граждане Литвы.
Случай с санаторием Belorus — первый в истории Литвы случай, когда в отношении действующего в стране предприятия применены международные санкции. После их применения в середине декабря банк Swedbank заморозил счета санатория.
По данным Реестрового центра, санаторий Belorus принадлежит Управлению делами Президента Республики Беларусь. Его возглавляет Виктор Шейман.
ЕС в конце 2019 года ввел санкции для Главного хозйственного управления, которое подчинается непосредственно Управлению делами Президента Республики Беларусь.
Сам В. Шейман включен в санкционные списки ЕС более десяти лет назад.
Swedbank не детализирует, на каком точно основании было принято решение о замораживании счетов санатория.