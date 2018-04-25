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TOP,Новости,Политика

Уходят советники президента Й. В. Жукас, С. Шульце, A. Забараускас

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Старшие советники президента Литвы Гитанаса Науседы Йонас Витаутас Жукас, Соната Шульце и Айстис Забараускас покидают свои посты, сообщила администрация президента. 

По сообщению администрации президента, советник по делам обороны Й. В. Жукас будет заниматься частной деятельностью, советник по вопросам образования, науки и культуры Соната Шульце продолжит творческую и научную работу, а руководивший Группой по коммуникациям А. Забараускас вернется в частный сектор. 

Все трое работали в команде президента с самого начала, А. Забараускас до этого руководил коммуникацией предвыборного штаба Г. Науседы.  

58-летний Й. В. Жукас работал в команде главы страны с конца июля прошлого года, а ранее с 2014 года он был командующим в ВС Литвы.

Г. Науседа еще будучи кандидатом заявил, что хотел бы видеть Й. В. Жукаса в своей команде, поэтому назначение сопровождала критика о политизации армии. 

Г. Науседу и Й. В. Жукаса также критиковали за то, что их познакомил тогдашний глава Литовской коммерческой конфедерации Валдас Суткус, которому недавно были предъявлены подозрения из-за возможного его участия в коррупционной деятельности. 

Тогда Жукас утверждал, что В. Суткус предложил ему встретиться с Науседой как давний знакомый, а не представитель коммерческих структур.

В понедельник ушла с должности советника Группы по юридическим вопросам Ева Саударгайте. В администрации президента воздержались от детальных комментариев ее ухода, сообщив лишь, что Е. Саударгайте захотела продолжать карьеру на госслужбе.

«Я сердечно благодарю своих советников за их вклад в формирование политики президента в первые годы. Мое доверие и уважение к этим людям не заканчиваются в их последний рабочий день, а пополняются еще и  чувством благодарности», — написано в сообщении для прессы.  

„Начатые дела продолжат и разовьют новые руководители групп“, – добавил президент.

Группой по вопросам нацбезпасности будет руководить советник по вопросам нацбезопасности Дарюс Кулешюс. Группу по вопросам образования, науки и культуры с 15 июля возглавит историк Йоланта Карпавичене, а новый руководитель Коммуникационной группы будет назначен в июле. 

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