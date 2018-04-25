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TOP,Новости,Общество

Узбеки, прибывшие на работу в Каунас, скорее всего заразились на родине

Nuotrauka Hegelmann Lithuania/ facebook.com

Лица, прибывшие из Узбекистана для работы в каунасской компании Hegelmann Transporte, скорее всего, заразились в своей стране, заявила директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.  

«Могут быть две версии, но в данном случае мы придерживаемся первой версии, согласно которой, все случаи прибыли уже зараженными из Узбекистана, поскольку они заразились во время инкубационного периода», – заявила она на пресс-конференции в среду.

«Эпидемиологическое расследование продолжается», – добавила Р. Лингене. 

Во вторник было заявлено, что в каунасской компании зафиксирована вспышка коронавируса, инфекция в целом выявлена у 18 прибывших для работы узбеков. 

Р. Лингене утверждает, что лицо, вернувшееся в Вильнюс из Узбекистана, у которого несколько дней назад был выявлен вирус, летело тем же самолетом и добиралось тем же транспортом, что и работники компании. 

«Он прибыл тем же самолетом, и мы практически подтверждаем свою гипотезу о том, что он заразился в самолете (…) Об этом свидетельствуют наши эпидемиологические денные», – отметила Р. Лингене.

В данный момент один из зараженных и прибывших из Узбекистана находится на лечении в Каунасской клинической больнице, другие изолированы в Реабилитационной больнице Абромишкес.  

Специалисты НЦОЗ в данный момент проверяют около 200 работников этой транспортной компании, в помещении проводится дезинфекция. 

В связи со вспышкой коронавируса в каунасской компании проверяют 200 работников

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