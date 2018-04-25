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Ужесточаются квоты улова в море для литовских рыбаков

Nuotrauka BFL/ Algirdas Kubaitis

Ужесточаются правила ловли в море для литовского рыбацкого бизнеса – со следующего года на 70% сокращается квота ловли восточной трески, более чем на треть сокращается квота на ловлю салаки, но несколько вырастет квота на улов шпрот и лосося. 

Соответствующая договоренность был достигнута на заседании министров стран ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству. 

«Мы добились того, чего могли добиться согласно научным рекомендациям (…) по бережной ловле, и на основании установленных квот», – сказал во вторник BNS вице-министр сельского хозяйства Литвы Эвалдас Густас. 

Он отметил, что в следующем году, по сравнению с этим годом, на 70% до 33 тонн сокращается вылов восточной трески при ловле других видов рыбы, однако, когда квота будет исчерпана, Литва сможет обратиться к другим Балтийским странам, с тем, чтобы последние поделились своими квотами.   

«Это очень важный для нас момент», – сказал вице-министр.

В 2021 году литовские рыбаки смогут выловить 2,8 тыс. тонн салаки центрального бассейна – на 36% меньше, чем в этом году. Между тем, разрешено выловить на 6% шпрот больше –14 тыс. тонн. Квота лососи в основном бассейне повышена на 9% до 1464.

По словам вице-министра, Литва добивалась того, чтобы сокращение квоты на салаку не было таким значительным, однако  по причине научных рекомендаций ее нельзя было повысить. 

Во вторник на заседании министров ЕС также согласуется общая сельскохозяйственная политика на 2021-2027 годы, однако пока не ясно, удастся ли договориться во вторник.  

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