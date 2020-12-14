Карантинные условия в Литве, вступающие в силу со среды

Ограничивается выход людей из дома без важной причины. Вводится запрет выхода из дома, если это не связано работой, покупками в магазине, поездкой на похороны, в лечебное учреждение.Члены одной семьи или одного домохозяйства смогут выходить на прогулки на открытом воздухе в пределах самоуправления, без встреч с другими людьми. Закрещено общаться не с членами своего домашнего хозяйства за исключением неотложных случаев.

Со среды, на весь праздничный период, до 3 января 2021 г. 24 часов будет запрещено выезжать за пределы своего самоуправления, за исключением поездок на работу, похороны, за получением необходимой медицинской помощи или в свое собственное жилье в другом муниципальном образовании. Полиция намерена установить на дорогах контрольные посты

Запрещаются занятия индивидуальной физической активности, кроме занятий высокого спортивного уровня.

Более строгие ограничения применяются также к лицам и компаниям, предоставляющим услуги по проживанию — арендовать жилье можно только для самоизоляции.

У учеников младших классов с понедельника начинаются зимние каникулы и после каникул школьники до 31 января будут обучаться дистанционно. Образовательные учреждения продолжат работу удаленным способом, однако детские сады будут принимать детей, если их родители не могут работать удаленно.

Информация ЛКпо сообщению BNS