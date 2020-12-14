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Карантинные условия в Литве, вступающие в силу со среды

Фото Lietuvos policija

Правительство Литвы в воскресенье приняло решение об ужесточении карантина с 16 декабря.

Карантин продлен до 31 января 24 ч. 2021 года.

Со среды будет закрыто большинство магазинов, за исключением тех, что продают продукты питания, запрещено предоставление контактных услуг. Будут работать аптеки, ветеринарные магазины, магазины оптики и ортопедических товаров. Также будут работать места выдачи товаров интернет-торговли. Не будут работать парикмахерские и салоны красоты.

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Ограничивается выход людей из дома без важной причины. Вводится запрет выхода из дома, если это не связано работой, покупками в магазине, поездкой на похороны, в лечебное учреждение.Члены одной семьи или одного домохозяйства смогут выходить на прогулки на открытом воздухе в пределах самоуправления, без встреч с другими людьми. Закрещено общаться не с членами своего домашнего хозяйства за исключением неотложных случаев. 

Со среды, на весь праздничный период, до 3 января 2021 г. 24 часов будет запрещено выезжать за пределы своего самоуправления, за исключением поездок на работу, похороны, за получением необходимой медицинской помощи или в свое собственное жилье в другом муниципальном образовании. Полиция намерена установить на дорогах контрольные посты

Запрещаются занятия индивидуальной физической активности, кроме занятий высокого спортивного уровня. 

Более строгие ограничения применяются также к лицам и компаниям, предоставляющим услуги по проживанию — арендовать жилье можно только для самоизоляции.

У учеников младших классов с понедельника начинаются зимние каникулы и после каникул школьники до 31 января будут обучаться дистанционно. Образовательные учреждения продолжат работу удаленным способом, однако детские сады будут принимать детей, если их родители не могут работать удаленно. 

Информация ЛКпо сообщению BNS

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