Užsienio turistų šiemet gali būti 40 proc. mažiau, vietos – 25 proc.

Į Lietuvą atvykstančių turistų srautas šiemet gali susitraukti 40 proc., o vietos keliautojų – 25 proc.. Turizmo sektoriaus pajamos smuks apie 0,5 mlrd. eurų, prognozuoja nacionalinė turizmo skatinimo agentūra „Keliauk Lietuvoje“.

Pasak jos, šis sektorius sukuria apie 3 proc. bendro šalies produkto (BVP), tad dėl numatomo 30 proc. jo nuosmukio ekonomika susitrauks maždaug 1 procentiniu punktu.

„Keliauk Lietuvoje“ direktorius Dalius Morkvėnas teigia, jog būtina galvoti, kaip padidinti turistų išlaidas.

„Nors vietinių ir užsienio turistų kiekiai yra vienodi, jų išlaidos iš esmės skiriasi. Į Lietuvą atvykstantys keliautojai mūsų šalyje išleidžia beveik 6 kartus daugiau nei keliaujantys lietuviai – užsienio turistų išlaidos sudaro 82,5 proc., Lietuvos gyventojų – tik 17,5 proc. Dėl to būtina didesnė orientacija į užsienio turistų pritraukimą, jų išlaidų didinimą ir viešnagės laiko ilginimą“, – pranešime teigia D. Morkvėnas.

Pasak agentūros. nors užsienio turistų išlaidos per dešimtmetį – nuo 2009 metų – išaugo nuo 390 mln. iki 977,8 mln. eurų, vis dėlto naujausi duomenys rodo augimo sulėtėjimą. Be to, kai vietinių turistų išlaidos per dešimtmetį išaugo dukart, užsienio turistų – 2,5 karto.

Statistikos departamentas penktadienį pranešė, kad užsienio turistai ir kiti užsienio keliautojai Lietuvoje pernai išleido beveik 1,303 mlrd. eurų – 2,5 proc. daugiau nei 2018 metais (1,271 mlrd. eurų).

Užsienio keliautojų su nakvyne išlaidos Lietuvoje pernai padidėjo 2,3 proc. iki 977,8 mln. eurų, o vienadienių turistų – 2,9 proc. iki 325 mln. eurų.

2018-aisiais, palyginti su 2017 metais, užsienio turistai ir keliautojai Lietuvoje išleido 8,8 proc. daugiau. Užsienio keliautojų su nakvyne išlaidos Lietuvoje užpernai padidėjo 9,6 proc., o vienadienių turistų – 6,3 proc.