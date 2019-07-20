В 2018 году 10,5 миллиона беженцев получили медицинскую помощь

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Несмотря на рекордное число беженцев, которое продолжает расти, около 10,5 миллиона из них получили в прошлом году медицинскую помощь через общественные программы в области здравоохранения и проекты Управления ООН по делам беженцев (УВКБ). Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в отчете УВКБ.

В документ вошли данные об обеспечении беженцев и искателей убежища доступом к медицинским услугам, питанию, питьевой воде и средствам гигиены. «84 процента беженцев оседают в развивающихся странах, которые и сами испытывают трудности, — говорит представитель УВКБ Джордж Окот-Оббо, — поэтому, чтобы обеспечить беженцев самым необходимым, нужно оказать поддержку национальным системам здравоохранения этих стран».

По данным доклада, продолжают сокращаться показатели смертности среди детей-беженцев в возрасте до пяти лет – важный индикатор эффективности программ по защите здоровья населения. Если в 2017 году он составлял 0,4 процента на тысячу детей, то в 2018 году – он снизился до 0,3 на тысячу человек. При этом необходимо учитывать, что число беженцев, в том числе из Мьянмы, Южного Судана, Демократической Республики Конго и других стран, продолжает расти.

В докладе также отмечается прогресс в сфере учета потребностей беженцев при разработке национальных программ здравоохранения. В ряде стран, как сообщают из УВКБ, принимают меры, чтобы обеспечить этим людям социальную защиту, в том числе медицинское страхование.

В 37 принимающих странах большинство беженцев имеют возможность получать прививки, а также лечение от туберкулеза, ВИЧ и малярии на том же уровне, что и основное население.

Приносят свои плоды и усилия по обеспечению беженцев услугами в области репродуктивного здоровья, в том числе планирования семьи. В 80 процентах стран, где УВКБ осуществляет свои программы в области здравоохранения, 90 процентов детей из семей беженцев появились на свет в оснащенных медицинских учреждениях в присутствии квалифицированного персонала. Эксперты напоминают, что это главное условие в борьбе за снижение показателей материнской и детской смертности, а также сокращения случаев мертворождения.

У авторов доклада, правда, вызывает озабоченность ситуация в области распространения инфекционных заболеваний. В прошлом году УВКБ и партнеры организации принимали меры, направленные на прекращение вспышек дифтерии и кори в Бангладеш, а также холеры в Кении и Уганде.

Истощение, связанное с недостаточным питанием, также остается проблемой, требующей внимания. В ООН обеспокоены высоким числом случаев анемии и задержки роста среди детей-беженцев.

Приоритетом в УВКБ называют обеспечение людей психологической помощью. Число психологических консультаций составило менее двух процентов от 7,5 миллиона обращений беженцев к врачу в 2018 году.

В целом в ООН просят международное сообщество поддержать усилия по обеспечению медицинским обслуживанием беженцев, проживающих в 131 стране мира. На эти цели в этом году запросили 8,636 миллиарда долларов, однако на сегодня выделено лишь 30 процентов этой суммы.