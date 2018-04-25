В 2020 году Литва ждет новых «единорогов»

Один из основателей одного из крупнейших литовских стартапов, компании решений в области кибернетической безопасности Tesonet – Томас Окманас говорит, что пример Vinted вдохновляет все сообщество стартапов.

Отвечая на вопрос, кто бы еще мог стать литовским «единорогом», эксперты и аналитики называют Tesonet и компанию каршеринга (краткосрочной аренды автомобилей – ред.) CityBee. Стоимость последней в январе 2019 года достигала 300 млн евро, а стоимость Tesonet официально не сообщается, так как предприятие не привлекает средства инвесторов.

По словам Р. Рудокене, работающие в экосистеме стартапов люди чаще всего называют именно Tesonet.

«Тот же самый Tesonet все называю, другие назвать сложно, потому что зависит от того, как у них пойдут дела. Вероятнее всего, что может «выстрелить» кто-то, кто привлечен инвестиции», – сказала руководитель Startup Lithuania.

«Из того, что я слышу, то эти два (Tesonet и CityBee – BNS) – наиболее реальные кандидаты. Они генерируют немалые доходы. Давайте посмотрим на Tesonet – в нем уже занято около 500 и даже больше человек. Эти стартапы и на рынке труда приобретают все большую известность и как работодатели, и распространяя эту хорошую культуру», – сказал экономист Т. Повилаускас.

Сам Tesonet подчеркивает, что для предприятия статус «единорога» не является целью, потому что компания не привлекает инвестиции.

«У Tesonet до сих пор нет никаких внешних инвестиций, так что такой титул для нас, по всей видимости, не будет вполне точным. По сути главным моментом мы считаем развитие продуктов, а также мы работаем над новыми продуктами», – объяснил Т. Окманас.

Прошлый год был важен для экосистемы стартапов и тем, что на Вильнюсскую биржу вышел первый стартап – fintech-компания NEO Finance. По словам главы правления NEO Finance Эвалдаса Ремейкиса, решение выйти на биржу себя оправдало.

«Выходя на биржу, можно иметь самые разные цели. Мы шли из-за прозрачности и надежности, так как мы являемся финансовым учреждением, наши потребители инвестируют через платформу, держат средства, и нам очень нужно обеспечивать надежность, прозрачность, что деньги инвесторов в безопасности», – сказал BNS Э. Ремейкис.

Бывший министр экономики и инноваций Виргиниюс Синкявичюс поставил для Литвы цель – к 2020 году в стране должна появиться тысяча стартапов. По данным Startup Lithuania, сейчас в Литве действует 933 стартапа, так что цель уже близка.