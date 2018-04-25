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В 2020 году в Литве подорожают крепкий алкоголь и горючее

Фото из открытых источников

В 2020 году в Литве подорожают крепкий алкоголь, бензин, дизельное топливо, но останется в силе акцизная льгота на газойль, который используется для отопления, а акциз на дизтопливо для фермеров повысится лишь немногим больше, чем на 7%.

За такие поправки к Закону об акцизах во вторник проголосовали 73 члена сейма, воздержались 6 парламентариев.

Акциз на дизтопливо для фермеров с января повысится на 7,2% или на четыре евро – с 56 евро до 60 евро за 1 тысячу литров, хотя президент предложил увеличить его на 90% до 146 евро и правительство – на 25 евро до 81 евро.

Для особенно неэкологичного топлива – предназначенного для отопления дизельного топлива оставлен нынешний акциз, составляющий 21,14 евро за 1 тыс. литров, хотя правительство предложило отменить льготу и установить стандартный тариф в 372 евро.

Стандартный тариф акциза на бензин без свинца повысится на 7,3% – с 434,43 евро до 466 евро за 1 тыс. литров, на газойль – на 7,2% с 347 евро до 372 евро за 1 тыс. литров. Подсчитано, что в результате повышения акцизов литр бензина подорожает примерно на 4 цента.

Акциз на крепкий алкоголь с марта 2020 года увеличится на 10,5% – с 1832 евро до 2025 евро за гектолитр. Из-за этого пол-литра крепкого алкогольного напитка подорожает в среднем примерно на 0,45 евро.

Ожидается, что после повышения акцизов доходы бюджета в следующем году возрастут примерно на 40 млн евро.

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