Laivo „Kuršis“ (M54) įgulos narių nuotraukos/ kariuomene.lt

В 2021 году мировые военные расходы впервые превысили отметку в $2 трлн. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на новый отчёт Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

По данным института, общемировые военные расходы в 2021 году увеличились на 0,7% в реальном выражении и достигли 2 113 млрд долл США. В пятерку стран с крупнейшими оборонными бюджетами в 2021 году вошли США, Китай, Индия, Великобритания и Россия, на их долю приходилось 62 процента общемировых расходов. В целом, мировые расходы на оборону продолжили расти седьмой год подряд, отмечается в отчёте.

Военные расходы США в 2021 году составили 801 миллиард долларов, что на 1,4% меньше, чем в 2020 году. Военное бремя США немного уменьшилось с 3,7% ВВП в 2020 году до 3,5% в 2021 году. Финансирование США военных исследований и разработок (НИОКР) выросло на 24% в период с 2012 по 2021 год, в то время как финансирование закупок вооружений за тот же период сократилось на 6,4%.

Китай, занимающий второе место в мире по размеру военных ассигнований, в 2021 году выделил на свои вооруженные силы около 293 миллиардов долларов, что на 4,7% больше, чем в 2020 году. Военные расходы Китая растут 27 лет подряд.

Военные расходы Индии в размере 76,6 млрд долларов занимают третье место в мире. Это на 0,9% больше, чем в 2020 году, и на 33% больше, чем в 2012 году. Стремясь укрепить отечественную военную промышленность, страна 64% капиталовложений в военном бюджете на 2021 год направила на приобретение оружия с большой долей отечественного производства.

В отчётном году Россия увеличила свои военные расходы на 2,9%, доведя их до 65,9 млрд долларов. РФ наращивал оборонную статью своего бюджета третий год подряд, и в 2021 году эти расходы достигли 4,1% в отношении к ВВП.

В свою очередь военные расходы Украины выросли на 72% с 2014 года. В 2021 году расходы сократились до 5,9 млрд долларов, но по-прежнему составляли 3,2% ВВП страны.

После первоначального утверждения бюджета на 2021 год правительство Японии также увеличило военные расходы на 7 млрд долларов. В результате расходы выросли В 2021 году на 7,3%, до 54,1 млрд долларов, что является самым высоким годовым приростом с 1972 года.

Росли и военные расходы Австралии, с отметкой в 4% они достигли 31,8 млрд долларов.

В 2021 году военный бюджет Ирана впервые за четыре года увеличился до 24,6 млрд долларов.

Германия, занимающая третье место в Центральной и Западной Европе по военным ассигнования, в 2021 году потратила на свои вооруженные силы 56 миллиардов долларов, или 1,3 процента своего ВВП. Военные расходы были на 1,4% ниже по сравнению с 2020 годом в связи с инфляцией.