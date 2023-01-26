В 2022 году за размещение украинских беженцев жителям выплатили €9,5 млн

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Жители Литвы, принявшие в свои дома и квартиры беженцев с Украины, получили в 2022 году государственные компенсации на сумму €9,5 млн. Об этом в четверг сообщило министерство социальной защиты и труда.

«Наибольшая часть из €9,5 млн, выплаченных в качестве компенсации, пришлась на три крупнейших города Литвы. В Вильнюсе компенсации получили 2 231, в Каунасе — 381, в Клайпеде — 243 домовладельца, — говорится в сообщении. — В Вильнюсе выплачено €1,9 млн, в Каунасе — €1,2 млн, в Клайпеде — €800 тыс.».