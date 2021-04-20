В 2024-ом в Литве состоится Европейский чемпионат по футболу среди девушек U-19

Nuotrauka BFL/ Tomas Lukšys

В 2024 году в Литве состоится Европейский чемпионат по футболу среди девушек U-19, сообщила во вторник Литовская федерация футбола (ЛФФ).

Она сообщила, что соответствующее решение в понедельник было принято на состоявшемся в Швейцарии заседании Исполнительного комитета UEFA.

«Это большая оценка и честь для всей футбольной общественности, которая демонстрирует, что мы работаем в правильном направлении и можем принимать в Литве футбол высокого уровня. Надеемся, что это станет толчком к улучшению футбольной инфраструктуры и подготовке к чемпионату», – отметил в пресс-релизе генеральный секретарь ЛФФ Эдгарас Станкяичюс.

В 2013 году Литве впервые доверили провести Европейский чемпионат по футболу среди юношей U-19, а в 2018 году – Европейский чемпионат среди девушек U-17.

Nuotrauka BFL/ Tadas Umaras

Сейчас планируется, что турнир состоится в Каунасе, Алитусе, Мариямполе и в первый раз принимающей мероприятие такого уровня Йонаве.