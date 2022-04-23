В Абу-Даби построят новый Музей естественной истории Земли

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Власти Абу-Даби обнародовали планы по созданию Музея естественной истории, в котором будут представлены самые редкие экспонаты, когда-либо найденные в различных уголках Земли.

Гости нового музея смогут отправиться в путешествие во времени и пространстве продолжительностью 13,8 миллиарда лет.

Строительство достопримечательности уже началось и должно быть завершено в конце 2025 года. Музей будет расположен в районе Саадият, который зарекомендовал себя как один из ведущих культурных центров мира. Изюминкой коллекции нового музея станет всемирно известный «Стан» — хорошо сохранившийся окаменелый скелет тираннозавра времен позднего мелового периода. Длина экспоната — 11,7 метра. Этот динозавр возрастом 67 миллионов лет будет находиться под присмотром ученых и продолжит вдохновлять будущих исследователей.

Еще один необычный образец — метеорит Мерчисон, который упал в Австралии более 40 лет назад и открыл ученым новую информацию о прошлом Солнечной системы. Он образовался более 7 миллиардов лет назад — задолго до того, как родилась наша нынешняя Солнечная система.

В коллекции музея будут представлены и другие значимые артефакты, собранные специальной командой в Абу-Даби при поддержке ведущих мировых ученых и экспертов по естественной истории.

Задуманный и разработанный Департаментом культуры и туризма Абу–Даби (DCT Абу-Даби), Музей естественной истории станет «научно-исследовательским и учебным заведением, а также образовательным ресурсом для изучения развивающейся истории нашей планеты, направленный на то, чтобы разжечь пожизненную страсть к миру природы у посетителей всех возрастов».