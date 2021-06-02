В. Адамкус назвал абсурдом подозрения Беларуси о его причастности к геноциду белорусов

«Это абсурд», — сказал BNS экс-президент.

Старший прокурор управления Генпрокуратура Беларуси Эдуард Скурат в среду заявил, что располагает информацией, что В. Адамкус был порученцем Антанаса Импулявичюса, командовавшего подчинявшимся СС батальоном вспомогательной полиции, который во время войны проводил карательные операции на территории Беларуси.

«Я даже не знаю, что такие организации вообще существовали, понятия не имею, что они делали и кто эти люди. Впервые слышу», — сказал В. Адамкус.

Он назвал действия белорусской правоохраны «глупой попыткой отвлечь внимание от борьбы белорусов за свободу».

«Думаю, что это никак не желание что-то выяснить, а просто формальная провокация, чтобы вовлечь побольше людей в их внутренние проблемы», — сказал экс-президент.

По словам белорусского прокурора, есть данные, что в 1944 году В. Адамкус занимал должность, соответствовавшую должности помощника А. Импулявичюса.

Э. Скурат добавил, что следствие проверяет, связан ли В. Адамкус как-нибудь с карательной деятельностью батальона.

Генеральная прокуратура Литвы в среду подтвердила BNS, что получила просьбу от Беларуси о правовой помощи, и утверждает, что ответ на нее в установленном правовыми актами порядке.

«Просьба общего характера из Генеральной прокуратура Беларуси о сотрудничестве и оказании правовой помощи в расследовании Беларусью уголовного дела о геноциде белорусского населения в годы войны в Литве получена 10 мая нынешнего года», — информировала BNS представитель Генпрокуратура Литвы Эляна Мартинонене.

«Никакие более детальные просьбы или другие конкретные данные в этом письме не содержатся», — сказала она.