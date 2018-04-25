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TOP,Новости,Политика,Экономика

В адрес плана оживления экономики Литвы от Кабмина – и критика, и похвала

Фото lrv.lt

После оглашения правительством плана инвестиций в ближайшие полтора года в экономику, образование, научные исследования и прочие сферы 6,3 млрд евро представители бизнеса и экономисты говорят, что хорошо, иметь план, однако они критикуют Кабин за утраченные возможности коммуникации, стремление приписать себе заслуги и несогласование плана с бизнесом. 

Финансовый аналитик Марюс Дубниковас отметил, что объявленный правительством во вторник план похож на пиар-акцию, поскольку из 6,3 млрд евро новые средства составляют всего лишь 2 млрд евро.

«Хорошо, что есть план, но эта презентация похожа на пиар-акцию. Дополнительное средства, можно будет подсчитать, что в лучшем случае составят до 2 млрд евро, которые можно будет инвестировать в развитие», – сказал BNS М. Дубниковас.

Президент Литовской конфедерации промышленников Робертас Даргис завил, что подготовленный план очень важен, однако некоторые названные в нем изменения могли бы быть реализованы и раньше. 

«Не оспаривая важность тех вещей, который там отмечены, давайте не будем забывать о том, что эти вещи объявила правящая коалиция, которая четыре года находится у власти, и их срок полномочий заканчивается. Многое из тех вещей, которые отмечены в плане, прекрасно можно было уже сделать, это не новость сегодняшнего дня – как реформа образования, так и переквалификация человеческих ресурсом, введение цифровых технологий в промышленности», – сказал Р. Даргис BNS. 

Он также подчеркнул, что перед лицом коронавируса Литва могла бы лучше воспользоваться своими возможностями в сфере поощрения производства. 

Президент Литовской конфедерации бизнеса Валдас Суткус считает, что полуторагодовой план оживления экономики нужен, однако он не освобождает правительство от повседневных задач и помощи, которая пробуксовывает. 

«Сани нужно готовить летом, поэтому иметь годовой или двухгодовой план — это хорошо и правильно, мы почитаем, обсудим, возможно, чем-то дополним, но, конечно, нужно выполнять повседневные задачи, и проекция в светлое будущее не освобождает от повседневных задач, а они пробуксовывают»,  – сказал BNS В. Суткус.

В свою очередь, М. Дубниковас критиковал то, что правительство хочет приписать себе более значительные достижения, чем полагается. 

«Приписывают себе заслуги, которые не очень-то можно причислить, поскольку тогда вообще представили, что собрать бюджет, это заслуга. Однако, когда цели, приписываемые (агентству поощрения  инвестиций — BNS) Investuok Lietuvoje, уже каких 10 лет не меняются, это уже как-то некрасиво», – сказал М. Дубниковас.

Во вторник министр финансов Вилюс Шапока сообщил, что в экономику Литвы за полтора года после коронакризиса будет инвестировано 6,3 млрд евро – на 1,8 млрд евро больше, чем планировалось ранее.

В плане выдвинуты пять приоритетов – повышение человеческого капитала, ориентация на цифровые технологии, бизнес, инновации, научные исследование, экономическую инфраструктуру, на климатические изменения и энергетику.  За реализацию инвестиций будут отвечать отдельные министерства. 

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