default image
Идет подготовка к оборудованию новых депо Rail Baltica

Подробнее...
default image
В ЕС установили правила трансграничных поездок

Подробнее...
default image
Ограничивается производство электроэнергии на Каунасской ГЭС

Подробнее...
default image
Ирландия опубликовала «зеленый список» безопасных стран

Подробнее...
default image
В адрес Veolia и Icor – новый иск на 240 млн евро

Подробнее...
default image
ВОЗ не рекомендует ходить в ночные клубы

Подробнее...
default image
За карантин обанкротилось наполовину меньше предприятий, чем в 2019 году

Подробнее...
default image
Несмотря на рост случаев COVID-19 в Литве, обстоятельства заражения ясны

Подробнее...
default image
В Айя-Софии совершен первый за 86 лет пятничный намаз

Подробнее...
default image
В. Янулявичюс надеется, что Кабмин будет консультироваться по помощи ЕС

Подробнее...
default image
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа

Подробнее...
default image
Гондольеры Венеции добились уменьшения количества людей в лодках

Подробнее...
default image
Отношение к финпомощи ЕС закрытию Игналинской АЭС у формирующих энергетическую политику сдержанное

Подробнее...
default image
Гренландцы проголосовали за сохранение скандальной статуи колонизатора

Подробнее...
default image
Idavang: развитие в Литве ограничивают правовые требования

Подробнее...
default image
Uber запустит сервис речного такси в Лондоне

Подробнее...
default image
Г.Науседа надеется, что соглашение ЕС по помощи будет ратифицировано в сейме осенью

Подробнее...
default image
Увольняются педагоги

Подробнее...
default image
Продажи автомобилей

Подробнее...
default image
Отдохнуть за 200 евро

Подробнее...
default image
Демографический кризис

Подробнее...
default image
Одноразовые выплаты на детей

Подробнее...
default image
«Миссия: чистое лето»

Подробнее...
default image
В Грюнвальдской битве победила общность народов

Подробнее...
default image
Экономика растет вместе с ценами

Подробнее...
default image
Снизилась базовая цена тепловой энергии

Подробнее...
default image
Отказаться от пластиковых пакетов

Подробнее...
default image
Коронавирус: группы риска

Подробнее...
default image
Коронавирус находит лазейки

Подробнее...
default image
Исторический «небоскреб» передан городу

Подробнее...
default image
Европол раскрыл масштабную сеть фальшивомонетчиков

Подробнее...
default image
Преподобномученики Антоний Супрасльский и Павел Виленский

Подробнее...
default image
Альтернативы тюремному заключению

Подробнее...
default image
Литва в числе лидеров по неравенству доходов

Подробнее...
default image
Общественный транспорт столицы

Подробнее...
default image
Тенденции расхода питьевой воды

Подробнее...
default image
Очереди в детсад

Подробнее...
default image
Безумные приключения на Карибах

Подробнее...
default image
Наш малыш

Подробнее...
default image
Все реестры и системы, находящие в ведении Минюста Литвы, действуют

Подробнее...
TOP,Новости,Энергетика

В адрес Veolia и Icor – новый иск на 240 млн евро

Photo by Ph. Grillot on Foter.com / CC BY-SA

Министерство энергетики Литвы подало в литовский суд иск о возмещении ущерба на сумму более чем на 240 млн евро, нанесенного французской энергогруппой Veolia, литовским концерном Icor (находится в управлении физических лиц) и связанными с ними лицами. 

Эту информацию  BNS подтвердили в Вильнюсском окружном суде. Иск подан в четверг. 

Министерство сообщило, что иск подан в отношении компаний группы Veolia: Veolia Environnement, Veolia Energie International, Vilniaus Energija и Litesko, а также концерна Icor и связанных с ними лиц. 

«Такое дело в Литве является беспрецедентным, и это один из первых случаев, когда государство в гражданском порядке стремится к компенсации со стороны иностранного инвестора и связанных с ним лиц за ущерб, нанесенной всей экономике Литвы. Коррупционные действия, торговля влиянием, нечестные соглашения, ограничивающие конкуренцию, наносят большой экономический и репутационный ущерб государству, поэтому есть стремление к тому, чтобы ущерб, нанесенный подобными действиями, был возмещен», – говорится в сообщении министерства.

Иском в национальные суды переносятся требования, которые Литва в 2017 году предъявила Veolia в контриске в Вашингтонском арбитраже.

Иск был подан в Вильнюсский окружной суд после того, как в мае почти все государства ЕС, включая Литву и Францию, подписали международное соглашение, требующее, чтобы инвесторы и государства-члены отозвали свои иски в арбитражах, которые проходят в рамках двухсторонних договоров о защите инвестиций.  

Литва стремится доказать, что Veolia и Icor в 1999-2003 годах незаконными путами добивались договоров об аренде теплового хозяйства в десятках самоуправлений Литвы и незаконно обогащались за счет потребителей.  

В начале 2016 года находящиеся в управлении Veolia компании подали иск в Вашингтонский арбитраж с требованием возместить около 120 млн евро убытков, понесенных, по их утверждению, в связи с нечестным повелением и присвоением инвестиций в Литве. Позднее сумма иска, выдвинутого Veolia сократилась до 79 млн евро. 

Veolia пока не отозвала свой иск из Вашингтонского арбитража – рассмотрение дела перенесено на весну 2021 года.

В марте этого года поступили сообщения о том, что Вильнюсская мэрия и находящиеся в ее управлении Вильнюсские теплосети  Vilniaus silumos tinklai (VST) стремятся взыскать в Стокгольмском арбитраже с Veolia, которая в 2002-2017 годах арендовала столичные теплосети, до 560 млн евро.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.