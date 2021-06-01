В аэропортах Литвы– 50 возобновленных маршрутов

«С июня самолеты будут чаще летать в города, актуальные для эмигрантов, люди, собирающиеся отдыхать, также могут выбирать поездки из широкого спектра альтернатив, однако все необходимые требования безопасности остаются такими же актуальными», – отметил А. Стиклюнас.

Из Вильнюсского аэропорта будут осуществляться рейсы в Милан, Ливерпуль, и лондонский Лутон, Берлин, Франкфурт, Бремен, Лидсу, Брюссель, Венецию, Вену (Ryanair), датский Биллунн, в Донкастер, Бирмингем, Милан, Ниццу (Wizzair), лондонский Гатвик, Дублин (Air Baltic), Хельсинки (Finnair).

С конца июня планируются рейсы в Белфаст (Wizzair), Брюссель (Brussels Airlines), Осло (Norwegian Air Shuttle).

Из Каунаса будут осуществлять рейсы Олесунн, Берген и Эйндховен (Wizzair), Бристоль, Эдинбург, лондонский Станстед, Милан, Неаполь и Римини, Кёльн, Копенгаген, Майорку, Шаннон (Ryanair).

Из Паланги с июня планируются рейсы в лондонский Станстед и Дублин (Ryanair), а в конце месяца – в Лутон и Осло „Wizzair).