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TOP,Армия,Новости,Общество

В аэропортах Литвы и в Клайпедском порту из-за коронавируса заступают на дежурство военные

Nuotrauka BFL/Irmantas Gelūnas

В аэропортах Литвы и в Клайпедском порту из-за коронавируса в понедельник заступают на дежурство военнослужащие Сил операций мирного времени Вооружённых сил (ВС) Литвы.

Как утверждает Министерство обороны, военные будут осуществлять контроль, консультирование людей, возвращающихся с затронутых вирусом территорий, сбор информации, а также помогать Национальному центру общественного здоровья применять меры изоляции.

Дежурить будут и ополченцы, которые служат в подразделениях ополчения Вильнюса, Каунаса и Клайпеды.

Военных проинструктировали медики, они обеспечены средствами защиты.

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Планируется, что постоянное дежурство и работу с прибывающими пассажирами на всех четырёх объектах одновременно будут осуществлять 35 военных.

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