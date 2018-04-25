В аэропортах Литвы и в Клайпедском порту из-за коронавируса заступают на дежурство военные

В аэропортах Литвы и в Клайпедском порту из-за коронавируса в понедельник заступают на дежурство военнослужащие Сил операций мирного времени Вооружённых сил (ВС) Литвы.
Как утверждает Министерство обороны, военные будут осуществлять контроль, консультирование людей, возвращающихся с затронутых вирусом территорий, сбор информации, а также помогать Национальному центру общественного здоровья применять меры изоляции.
Дежурить будут и ополченцы, которые служат в подразделениях ополчения Вильнюса, Каунаса и Клайпеды.
Военных проинструктировали медики, они обеспечены средствами защиты.
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