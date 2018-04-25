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TOP,Армия,Новости,Общество

В аэропортах Литвы, Клайпедском морском порту и пограничных постах будет дежурить больше солдат

Фото ltou.lt

Министерство обороны в пятницу сообщило, что в аэропортах Литвы, Клайпедском морском порту и на пограничных постах будет дежурить больше военнослужащих.

На данный момент дежурство несли 120 солдат.

Основной задачей войск является оказание помощи пограничникам в организации деятельности санитарно-информационных постов на государственных границах Литвы.

Солдаты осуществляют информирование, профилирование и регистрацию лиц, пересекающих границу.

На постах, где движение закрыто, солдаты помогают пограничникам в обеспечении безопасности границы, контролируют пункты пересечения границы и закрытые дороги и информируют жителей об изменившемся порядке.

Дежурные солдаты также помогают Национальному центру общественного здоровья в предоставлении консультаций иностранным жителям, сборе их контактной информации и участвуют в организации изоляции.

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