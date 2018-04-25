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Бизнес,Транспорт

В аэропортах Литвы – стоянки для самолетов

Фото из открытых источников

Поскольку большинство стран мира закрыло границы и прекратило пассажирские полеты, авиакомпании начали искать, где безопасно оставить  самолеты.

В трех аэропортах Литвы сейчас находятся на стоянке 60 самолетов, больше всего их в Вильнюсе. Некоторые авиакомпании выбирают и Шяуляйский аэродром, который обычно не пускает гражданские самолеты, поскольку рядом действует военная авиабаза, сообщает BNS.

Сейчас в Вильнюсском и Каунасском аэропортах находятся 47 самолетов авиакомпаний  Ryanair, Wizzair, Eurowings, GetJet, Avion Express, Danish Air Transport и других, в Шяуляй  – 13 самолетов World Star Aviation и GetJet Airlines.

У перрона Вильнюсского аэропорта есть 35 мест для стоянки различных самолетов, в Каунасском – 24, в Палангском – 5, однако по причине карантина в данный момент временно могут находиться на стоянке больше самолетов.

«В данный момент ощущается нехватка парковочных мест, поэтому на перроне столичного аэропорта находятся 29 самолетов и есть место еще для 12 в зависимости от размера самолета. В Каунасском аэропорту припаркованы 18 самолетов, и еще можно принять до 15. В Палангском аэропорту в данный момент нет самолетов на стоянке», – сообщил BNS глава по вопросам коммуникации компании-оператора аэропортов Литвы  Lietuvos oro uostai Марюс Зялянюс.

Руководитель убыточно работающего Шяуляйского аэропорта Аурелия Куезада сказала BNS, что самолеты в Шяуляй привлекла компания Aviatic MRO, которая планирует здесь построить крупнейшую в Европе базу авиационного технического надзора и ремонтный центр.

По утверждению руководителя Aviatic MRO Артураса Людкявичюса, четыре самолета в Шяуляй держит компания авиализинга  World Star Aviation, девять – чартерная GetJet Airlines. По словам А. Куезады, Шяуляй более привлекателен, чем другие аэропорты страны, поскольку здесь дешевле держать самолеты.

Информация «ЛК», BNS 

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