В аэропортах Литвы вводится проверка всех прибывающих пассажиров

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Из-за угрозы коронавируса в аэропортах Литвы с субботы вводится проверка всех прибывающих пассажиров, желающие выехать в объявленные опасными государства не смогут это сделать, сообщила объединяющая аэропорты страны компания Lietuvos oro uostai.

«В аэропортах Литвы с 14 марта начинается проверка всех без исключения прибывающих пассажиров, которую осуществляет Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) с помощью военных», – информировала Lietuvos oro uostai.

Это означает, что все прибывающие пассажиры будут проверяться тепловизорами, они все должны будут заполнить анкеты ещё в самолёте и отдать их специалистам НЦОЗ в терминале прибытия в аэропорту.

«Пассажиров выпустят из аэропорта только после того, как убедятся, что всё это выполнено», – подчёркивает Lietuvos oro uostai.