В аэропортах стран ЕС отменят маски

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В странах Евросоюза защитная маска для лица в аэропортах станет необязательной. Ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, перестанут действовать с понедельника, 16 мая. Об этом в среду, 11 мая сообщает Franceinfo со ссылкой на Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA).

Данное решение в сообщении назвали «большим шагом вперед по стандартизации воздушного транспорта».

«Ослабление правил здравоохранения произошло, когда аппетит европейцев к путешествиям, ограниченный в течение двух лет пандемии, начал набирать обороты», — сказано в сообщении.

В то же время, в EASA напомнили, что маска для лица остается одним из лучших средств защиты от передачи COVID-19, особенно для уязвимых людей.

Также в Агентстве добавили, что требования относительно масок на борту самолетов «будут меняться в зависимости от авиакомпании».

В частности, уже известно, что в Германии, наиболее густонаселенной стране ЕС, заявили, что обязанность носить маску в самолетах отменена не будет. Такие требования будут действовать на борту самолетов авиакомпании Lufthansa.