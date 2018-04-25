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В аэропорты Литвы за 1,5 года намечается инвестировать 150 млн евро

Nuotrauka ltou.lt

В связи с тем, что из-за коронавирусного кризиса в аэропортах Литвы уменьшился пассажиропоток и удалось заручиться финансированием в объеие 15 млн евро, председатель правления объединяющий аэропорты Литвы компании Lietuvos oro uostai говорит, что сейчас хороший повод для того, чтобы быстрее, чем предусматривалось, расширить и обновить инфраструктуру Вильнюсского, Каунассного и Палангского аэропортов. 

В утвержденном правительством плане «ДНК экономики будущего» стоимостью 6,3 млрд евро, который до конца 2021 года должен помочь в оживлении пострадавшей от коронавирусного кризиса экономики страны, на нужды аэропортов страны намечается выделить 153,9 млн евро. 

По словам Арияднаса Шлюпаса, большая часть этих средств будет вложена в новый пассажирский терминал Вильнюсского аэропорта, в развитие обслуживания самолетов и терминала в Каунасском аэропорту и в реконструкцию взлетно-посадочной полосы Палангского аэропорта. 

«Если не смотреть на сильно сократившиеся сейчас пассажиропотоки и прогнозировать, что эти пассажиропотоки должны восстановиться за два-три года, естественно, что сейчас самое время обновить инфраструктуру», — сказал А. Шлюпас BNS.

В соответствии с планом, на восстановление новых направлений полетов, привлечений новых и маркетинг намечается выделить 38 млн евро, на развитие обслуживания самолетов в Каунасе — 21,4 млн евро, в Вильнюсе — 8 млн евро, а на строительство нового терминала в Вильнюсе, развитие терминала в Каунасе и реконструкцию взлетно-посадочной полосы в Паланге — 86,5 млн евро. 

  • Фото ltou.lt
  • Фото ltou.lt
  • Фото ltou.lt
  • Фото ltou.lt
  • Фото ltou.lt
  • Фото ltou.lt
  • Фото ltou.lt
  • Фото ltou.lt
  • Фото Pixabay.com
  • Nuotrauka ltou.lt
  • Nuotrauka ltou.lt
  • Nuotrauka ltou.lt
  • Nuotrauka ltou.lt
  • Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

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