В аэропорты Литвы за 1,5 года намечается инвестировать 150 млн евро

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В связи с тем, что из-за коронавирусного кризиса в аэропортах Литвы уменьшился пассажиропоток и удалось заручиться финансированием в объеие 15 млн евро, председатель правления объединяющий аэропорты Литвы компании Lietuvos oro uostai говорит, что сейчас хороший повод для того, чтобы быстрее, чем предусматривалось, расширить и обновить инфраструктуру Вильнюсского, Каунассного и Палангского аэропортов.

В утвержденном правительством плане «ДНК экономики будущего» стоимостью 6,3 млрд евро, который до конца 2021 года должен помочь в оживлении пострадавшей от коронавирусного кризиса экономики страны, на нужды аэропортов страны намечается выделить 153,9 млн евро.

По словам Арияднаса Шлюпаса, большая часть этих средств будет вложена в новый пассажирский терминал Вильнюсского аэропорта, в развитие обслуживания самолетов и терминала в Каунасском аэропорту и в реконструкцию взлетно-посадочной полосы Палангского аэропорта.

«Если не смотреть на сильно сократившиеся сейчас пассажиропотоки и прогнозировать, что эти пассажиропотоки должны восстановиться за два-три года, естественно, что сейчас самое время обновить инфраструктуру», — сказал А. Шлюпас BNS.

В соответствии с планом, на восстановление новых направлений полетов, привлечений новых и маркетинг намечается выделить 38 млн евро, на развитие обслуживания самолетов в Каунасе — 21,4 млн евро, в Вильнюсе — 8 млн евро, а на строительство нового терминала в Вильнюсе, развитие терминала в Каунасе и реконструкцию взлетно-посадочной полосы в Паланге — 86,5 млн евро.