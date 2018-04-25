В Африке голодают 239 миллионов человек — ООН

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В Африке к югу от Сахары страдают от голода и недоедания 239 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, сообщает Синьхуа.

«239 млн человек в субсахарской Африке страдают от голода и недоедания … Мир и безопасность составляют единственный способ свести эту цифру к нулю. Заставишь пушки замолчать благодаря совместной работе во имя мира и развития», — заявила замглавы ФАО Мария Хелена Семедий на полях 33-й очередной сессии Исполнительного совета Африканского союза в Аддис-Абебе.

Она отметила, что цели ООН в области устойчивого развития включают несколько ключевых задач, в том числе резкое снижение количества людей, страдающих от бедности, голода и недоедания в Африке.

«Цели в области устойчивого развития направлены на ускорение прогресса в деле искоренения нищеты, голода и недоедания за счет использования недооцененного потенциала сельского хозяйства — чтобы активизировать усилия отдельных стран для достижения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», — подчеркнула замглавы ФАО.