В Африке объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола

По данным СМИ, такое решение приняли после того, как поступили результаты исследования крови, взятой у четырех умерших с симптомами лихорадки Эбола. Тесты подтвердили его наличие в крови трех умерших. Поступление четвертого теста ожидается позднее.

Первый случай Эбола был зафиксирован в городе Гуеке у медсестры, которая умерла 28 января. На текущий день выявлены семь человек, которые могли заразиться. Все они присутствовали на похоронах медсестры. Один из инфицированных проживает в столице страны Конакри.