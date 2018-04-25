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В Айя-Софии совершен первый за 86 лет пятничный намаз

Фото pixabay.com

В мечети Айя-София в Стамбуле 24 июля совершен первый с 1934 года пятничный намаз. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

Во время программы, организованной Управлением по делам религии Турции, четыре имама вознесли молитвы с четырех минаретов мечети.

В самой Айя-Софии молились турецкий лидер и другие политики страны. Как сообщает ТАСС, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган произнес азан (призыв к молитве), это транслировалось на установленных на площади рядом с мечетью больших экранах. Возле Айя-Софии собрались несколько сотен человек, чтобы присоединиться к намазу на улице.

Строительство собора Святой Софии началось в 532 году. В течение 916 лет храм считался самым большим в мире, а после падения Византийской империи в 1453 году стал главной мечетью Османского государства. Согласно решению правительства Турции, в 1934 году собор получил статус музея. В 1985 году Айя-София была признана памятником мирового наследия ЮНЕСКО. 10 июля нынешнего года Государственный совет Турции отменил постановление правительства о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Президент Турции подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские поклонения.

belta.by

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