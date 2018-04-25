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TOP,Клайпедский Вестник,Новости,Происшествия

В акватории Клайпедского порта произошел разлив нефтепродуктов

Nuotrauka portofklaipeda.lt

В Клайпедском порту произошел разлив нефтепродуктов, пятно было обнаружено утром 9 августа.

Пятно нефтепродуктов в акватории порта было замечено в воскресенье в 6 часов утра. Тогда были развернуты сорбирующие боны для сбора нефтепродуктов длиной 350 м, вызваны аквалангисты и судно по сбору нефтепродуктов Naras.

В воскресенье загрязнение достигло Балтийского моря у Мелнраге.

Nuotrauka portofklaipeda.lt

К локализации загрязняющих веществ в море были привлечены совместные силы сотрудников природоохраны, штаба Военно-морских сил, Службы противопожарной защиты и пограничники.

В пресс-службе дирекции порта отметили, что на место разлива было отправлено судно Zunda для сбора загрязняющих веществ. На месте также работают водолазы и нефтесборное судно дирекции порта Naras. Специалисты выясняют происхождение и количество загрязняющих веществ.

По словам Альгиса Латакаса, точное количество загрязнений пока невозможно установить, так как они были собраны вместе с водой.

«Точно сказать не можем, так как производится забор загрязнения вместе с водой. Воды попадает очень много. Количество загрязнений вместе с водой — 100 кубов», — сообщил журналистам в Клайпеде А. Латакас.

Он утверждал, что нет информации, чтобы загрязнения были в море: «Вчера информация была такая, что загрязнений в море уже нет. Информации, чтобы были замечены нефтяные пятна в море — нет».

Руководитель порта отметил, что сейчас основная цель — выяснить источник и происхождение загрязнений. По имеющейся информации загрязнения приплыли в Зимнюю бухту из акватории. 

Как сообщает ТАСС, из-за загрязнения прибрежных вод нефтью балтийские пляжи Клайпеды закрыты для купания.

В районе загрязнения выставлено около 150 м бонов, которые должны воспрепятствовать распространению нефтепродуктов.

В апреле многокилометровое нефтяное пятно было обнаружено в Балтийском море у берегов Польши.

Информация ЛК по сообщениям BNS

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