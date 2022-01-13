В Алматы начался вывод миротворцев ОДКБ

Фото ОДКБ

В казахском городе Алматы прошла торжественная церемония, посвященная выводу миротворческих сил ОДКБ с территории Казахстана. Об этом сообщает местный сайт Informburo в четверг, 13 января.

Церемония была организована на базе Военного института сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова. Она началась с построения войск прибывших сил ОДКБ.

Генсек ОДКБ Станислав Зась во время выступления передал слова благодарности президента Казахстана.

«Вчера я встречался с президентом, верховным главнокомандующим Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Он просил от его имени высказать самые теплые слова благодарности всем миротворцам, всем подразделениям за честно выполненный воинский долг и оказание помощи Казахстану», – сказал он.

Мэр Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, что миротворцы занимались охраной важных государственных и стратегических объектов, помогали в поддержании правопорядка на закрепленных участках. Это сыграло большую роль в стабилизации обстановки в Алматы.

«За эти дни миротворцами проделана колоссальная работа по охране и обороне важных государственных и стратегических объектов и по поддержанию правопорядка. Сегодня эти «черные» дни позади. Мы с уверенностью смотрим вперед. Проводятся восстановительные работы, мы будем работать над тем, чтобы наш город выглядел еще лучше», – сообщил глава города.

Напомним, 5 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан Коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В страну прибыли 2 030 военных и 250 единиц техники из России, Белоруси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Силы ОДКБ были развернуты в двух городах – Алматы и Нур-Султане.