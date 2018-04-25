В Америке усиливают меры безопасности из-за ситуации на Ближнем Востоке

Администрации некоторых городов США усиливают меры безопасности из-за американских авиаударов в Багдаде, в результате которых погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

«Министерство внутренней безопасности готово противостоять любым угрозам, с которыми сталкивается наша родина, и бороться с ними», — заявил в своем заявлении исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чед Вольф.

«Хотя в настоящее время нет никаких конкретных, подтвержденных угроз против нашей родины, министерство продолжает следить за ситуацией и работать с нашими партнерами как на федеральном уровне, так и на уровне штатов, чтобы обеспечить безопасность каждого американца», — сказал Вольф. Он добавил, что «высоко оценивает решительные действия президента по защите жизни американцев как за рубежом, так и дома».