В Амстердаме ликвидируют район «красных фонарей»

В то же время, местонахождение нового района красных фонарей «Де Валлен» пока не уточняется.

Известно, что Фемке Халсема, мэр Амстердама с июля 2018 года, с момента вступления в должность настаивала на закрытии кафе для любителей каннабиса и закрытии заведений, где трудятся ночные бабочки, уверяя, что именно они, а не, например, городские каналы, стали туристической достопримечательностью портового города. Халсема также настаивала на переносе района красных фонарей из-за того, что некоторые иностранцы «оскорбляют и унижают» сотрудниц заведений на глазах других «добропорядочных туристов».

Христианские партии уже давно добивались закрытия борделей в центре Амстердама и недавно их поддержала также «Народная партия за свободу и демократию», которую возглавляет премьер-министр страны Марк Рютте, а также «Трудовая партия» и «Зеленые».

«Речь идет о том, чтобы перезагрузить Амстердам как город для посетителей. Туристы могут наслаждаться красотой и свободой города, но не за любую цену. Мы должны решительно вмешаться», — рассказал представитель «Рабочей партии».

Большинство представителей городского совета уверены в том, что переезд необходим для изменения типа туристов, привлекаемых в Амстердам.

«Речь идет о перезагрузке Амстердама как города для иностранцев после пандемии», — заявил Деннис Буткан из голландской лейбористской партии.

Ранее в Амстердаме открылся первый в Европе музей проституции.