В Амстердаме появился первый в мире мост, напечатанный на 3D-принтере

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Информагентство Associated Press сообщает, что первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтере, появился в Амстердаме (Нидерланды).

Конструкция — временная, её установили лишь на период, за который планируется отреставрировать старый мост.

Проект 3D-моста разрабатывался больше четырёх лет, в нём участвовали учёные из Лондона, которые установили специальные датчики, отслеживающие «реакцию» моста на перемещение пешеходов в реальном времени. Это даст возможность понять, можно ли на 3D-принтере напечатать ещё более крупные предметы.

Длина моста — 12.2 м, ширина — 6.3 м, вес 6 тонн. Его печатали в течение полугода, а декоративные элементы приваривали вручную.