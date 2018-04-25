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В. Андрюкайтис: я посоветовал В. Синкявичюсу не давать невзвешенные обещания

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Завершающий работу в Еврокомиссии (ЕК) Витянис Андрюкайтис говорит, что посоветовал делегированному на новый срок полномочий в ЕК Виргиниюсу Синкявичюсу не давать невзвешенных обещаний, которые могут попытаться выбить из него европарламентарии.

«Я посоветовал ему хорошо подготовиться к слушаниям, всем домашним заданиям, изучить представленный Директоратом материал, перечитать и постараться ответить. Посоветовал вслушиваться в вопросы, не давать преждевременных обещаний, так как это невероятно опасно», – сказал В. Андрюкайтис журналистам в Брюсселе в среду.

«Если видишь, что вопросы хитрые, с подвохом и провоцируют тебя сказать что-то, что ты обязательно должен будешь сделать, это будет очень опасно (…) нужно очень обдуманно и дальновидно отвечать, ни в коем случае не попадаться на крючок парламентария выбить как можно больше обещаний», – добавил он.

По его словам, литовский кандидат должен знать свою компетенции и то, что намечается в Комиссии, не забегая вперед расследованиям или выводам. В. Андрюкайтис сказал, что «механизмы в Комиссии коллективные, и если, дав обещание, не добьешься большинства, это будет пустым».

Министра экономики Литвы председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предлагает назначить еврокомиссаром по вопросам окружающей среды, однако для этого нужно одобрение европарламентариев.

Европарламент (ЕП) проведет слушания В. Синкявичюса в четверг. Голосование по кандидатам в комиссары ЕП намерен провести 23 октября в Страсбурге.

В случае утверждения его кандидатуры 28-летний В. Синкявичюс станет самым молодым еврокомиссаром в истории.

Нынешний еврокомиссар В. Андрюкайтис отвечает за здравоохранение и безопасность продуктов питания. Ранее еврокомиссарами от Литвы были Даля Грибаускайте и Альгирдас Шемета.

BNS
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