В Англии отменят карантин при въезде в страну, но не всем

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Власти Великобритании отменят соблюдение обязательного 14-дневного карантина при въезде в Англию из-за рубежа для определенной категории бизнесменов, некоторых спортсменов, членов съемочных бригад и журналистов. Об этом сообщил в Twitter британский министр транспорта Грант Шэппс, передает ТАСС.

«Начиная с 04:00 5 декабря особо ценным путешествующим бизнесменам более не придется самоизолироваться, если они возвращаются в Англию из страны, не включенной в список государств, с которым установлены транспортные коридоры. Это позволит осуществлять больше поездок для поддержания экономики и рабочих мест», — написал глава ведомства.

Сообщается, что исключения будут предоставлены бизнесменам, которые «приносят значительную пользу британской экономике, например, тем, деятельность которых привела к созданию 50 и более рабочих мест в королевстве».