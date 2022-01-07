В Англии отменяют ПЦР-тесты для вакцинированных туристов

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Как сообщает The Independent, власти Великобритании приняли решение отменить для вакцинированных туристов требование делать ПЦР-тест перед поездкой в Англию.

Кроме того, с 7 января отменяется требование для всех прибывающих сдавать ПЦР-тест в течение трёх дней по прилёту и изолироваться до получения отрицательного результата. Вместо этого вакцинированные туристы смогут пройти более дешёвый тест на антиген в течение двух дней по прибытии и не соблюдать карантин в ожидании результата.

Для непривитых туристов продолжают действовать все введённые ранее ограничения.

Это ослабление ограничений распространяется только на Англию, но ожидается, что власти Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии вскоре присоединятся к инициативе.