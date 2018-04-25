В Англии вводят трёхуровневую систему мер по борьбе с COVID-19

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Премьер Великобритании Борис Джонсон представил трёхуровневую систему мер борьбы с коронаврусом. Она будет действовать в Англии.

Так, первый уровень включает в себя основные ограничения, в числе которых комендантский час с 22:00 и запрет на собрания на улице более шести человек.

На втором уровне, помимо основных ограничений, появится запрет на встречи с соседями или родственниками, собираться группами более шести человек будет запрещено как в помещениях, так и на улице. Такой уровень уже действует в графствах Ноттингемшир, Восточный и Западный Чешир и в районе Хай-Пик графства Дербишир.

Третий уровень — самый жесткий, он будет вводиться в регионах, где отмечается резкий рост инфицирования и британские медики не справляются с ситуацией. Там закрывают пабы, бары, спортзалы, вводится запрет на собрания в помещениях и частных садах. Этот уровень сейчас вводят в Ливерпуле.

Новая система будет применена ко всем регионам Англии. Она создана из-за того, что число случаев коронавируса за последние три недели выросло в четыре раза, а число пациентов, попавших в больницы, выше, чем когда в Британии вводили карантин. При этом вводить второй карантин власти королевства пока не планируют. Только за минувшие сутки в стране было зафиксировано около 14 000 случаев заражения. Всего с начала пандемии в Великобритании выявили более 617 000 инфицированных, свыше 13 900 пациентов скончались.