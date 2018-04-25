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В Англии вводят жесткий карантин

Фото pixabay.com

РИА Новости со ссылкой на заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона сообщает, что власти Великобритании решили ввести жесткий карантин на территории Англии.

Решение принято в связи с резким ростом числа инфицированных. Жесткий карантин сменит систему трёхуровневых ограничений, действовавшую в регионе в 12 октября. Карантин вводится с 5 ноября до 2 декабря.

Напомним, строгий карантин вступил в силу в Уэльсе в пятницу и продлится до 9 ноября, в Шотландии и в Северной Ирландии также действуют жесткие ограничения.

Теперь в Англии закрываются все рестораны, бары и кафе (они смогут работать только навынос), непродовольственные магазины, храмы. Жителям запрещается собираться как внутри помещений, так и на улицах, совершать заграничные поездки. Власти настоятельно советуют гражданам оставаться дома и работать удалённо, также не рекомендуется перемещаться по стране.

Образовательные учреждения продолжат работу. При этом правительство не только не запрещает, но поощряет прогулки и индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе.

Число инфицированных коронавирусом в Великобритании превысило 1 млн человек.

tourister.ru

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