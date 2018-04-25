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В Анталии введут единый тариф на проезд в такси

By OnurOwn work, CC BY-SA 4.0, Link

Власти турецкой Анталии планируют ввести единый тариф для поездок в такси во всех районах курорта.

Решение примут, чтобы заставить туристов чаще выезжать из отелей в магазины, рестораны, развлекательные центры.

Как сообщает АТОР, мэрия Анталии решила сделать тариф на проезд в такси единым вне зависимости от удаленности района. Недобросовестных таксистов будут наказывать штрафами и лишать лицензий.

По данным мэрии, особо дорогими выходят поездки из аэропорта Анталии в Кемер и Белек — за каждые 10 км пути туристы платят 40 лир. При этом в обратном направлении — из отеля в аэропорт — цена возрастает до 66 лир за каждый 10 км. Расстояние между аэропортом и Кемером — около 50 км, путь на курорт обходится в 200 лир (36$), а обратно — 330 лир (59$).

tourister.ru

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