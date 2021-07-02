В Антарктиде исчезло гигантское озеро

«Российская газета» со ссылкой сообщение журнала Geophysical Research Letters пишет, что учёные при помощи спутниковых снимков зафиксировали внезапное исчезновение большого покрытого льдом озера в районе шельфового ледника Эймери на востоке Антарктиды.
Исследование Калифорнийского университета в Сан-Диего было проведено на основе снимков, сделанных со спутника Landsat 8. Озеро исчезло, видимо, ещё в июне 2019 года, в нём было 600 — 750 млн кубометров воды. На месте озера образовалась похожая на кратер впадина, видимая на поверхности ледника.
По мнению учёных, вода, накопившаяся в озере, открыла трещину в шельфовом леднике под озером, — этот процесс называется гидроразрыв, в результате него вода стекла в океан. Как отметил профессор Джонатан Кингслейк, это событие «стало кульминацией десятилетий накопления и хранения талой воды под изолирующей крышкой изо льда».tourister.ru