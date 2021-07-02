В Антарктиде исчезло гигантское озеро

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«Российская газета» со ссылкой сообщение журнала Geophysical Research Letters пишет, что учёные при помощи спутниковых снимков зафиксировали внезапное исчезновение большого покрытого льдом озера в районе шельфового ледника Эймери на востоке Антарктиды.

Исследование Калифорнийского университета в Сан-Диего было проведено на основе снимков, сделанных со спутника Landsat 8. Озеро исчезло, видимо, ещё в июне 2019 года, в нём было 600 — 750 млн кубометров воды. На месте озера образовалась похожая на кратер впадина, видимая на поверхности ледника.