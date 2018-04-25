В апреле Фонд соцстрахования Литвы недополучил 55 млн евро

Nuotrauka BFL/ Inga Juodytė

В связи с тем, что в марте в Литве был объявлен карантин, выросли выплаты Фонда социального страхования (Sodra), между тем доходы были ниже запланированных, поэтому намечается использовать накопленный резерв, сообщила глава фонда Юлита Варанаускене.

«Работодатели отправляют людей в простои или пользуются возможностью отложить выплаты социального страхования, поэтому мы не собираем запланированные доходы. Результаты апреля показывают, что мы не собирали около 55 млн евро, которые планировали получить», – сказала Ю. Варанаускене в интервью радиостанции LRT.

Она отмечает, что в данный момент фонд уже выплатил почти 40 млн евро выплат родителям и бабушкам с дедушками, которые во время карантина присматривают за детьми, их количество остается стабильным – около 60 тыс., между тем, рост выплат по безработице пока не является значительным.

«Мы все еще планируем в будущем увеличение выплат по безработице, по сравнению с нынешним моментом, потому что люди, которые в апреле ушли с работы, в случае, если они обратятся за выплатами по безработице, начнут получать их в конце мая», – пояснила глава Соцстраха.

По ее словам, хотя карантинные ограничения смягчаются, пока нельзя сказать, что все больше людей возвращаются на работу, поэтому Sodra обратилась к правительству по вопросу использования резервных средств.

«Мы инициировали процедуру, чтобы правительство разрешило использовать резерв на случай, если собираемые месячные доходы будут ниже, чем расходы, которые потребуются в этот месяц. С учетом среднего сценария, что карантин не затянется очень долга, этого резерва должно быть достаточно», – сказала Ю. Варанаускене.

Она также сообщила, что в данный момент в резерве фона в 2018 году накоплено около 200 млн евро, между тем в прошлом году взносы были приблизительно на 400 млн евро больше, чем выплаты.

Согласно утвержденному в прошлом году сеймом бюджету, доходы Фонда соцстрахования в этом году должны были составить 4,894 млрд евро, а расходы – почти 4,55 млрд. евро.