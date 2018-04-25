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TOP,Сегодня в мире,Туризм

В Аргентине могут ввести туристический доллар

  • Фото pixabay.com

Власти Аргентины планируют ввести туристический доллар в целях торможения девальвации аргентинского песо и поощрения туризма в стране.

Сообщается, что введение туристической валюты станет одной из первых мер, принятых на своём посту новым премьер-министром Аргентины Альберто Фернандесом, который заявил, что для выхода из кризиса все отрасли экономики страны должны внести свой вклад, в том числе и туризм.

Ожидается, что стоимость такого доллара будет на треть больше, чем у нынешней национальной валюты.

Аргентинский турбизнес воспринял эту новость негативно, поскольку последствия аналогичного решения в 2013 — 2015 годах отрицательно сказались на внутреннем туризме. Сейчас в Ассоциации турагентств Аргентины заявляют, что мера «может вызвать критическую ситуацию» в большинстве турфирм, в основном небольших и средних.

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