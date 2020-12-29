В Аргентине стартует вакцинация российской вакциной «Спутник V»

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Вакцинация российским «Спутником V» в Аргентине стартует во вторник, препарат был доставлен во все провинции страны.На прошлой неделе, накануне Рождества, в Аргентину прибыл самолет с 300 тысячами доз вакцин, сообщают РИА новости.

В первую очередь планируется вакцинировать медиков, тех, кто работает в отделениях интенсивной терапии. Они могут привиться непосредственно на рабочем месте

. Власти провинций запустили онлайн-регистрацию на получение вакцины, принимать желающих будут в отведенное для каждого время. Желание быть привитыми уже изъявили сотни тысяч человек.

Как отмечал глава минздрава страны Гинес Гонсалес, вакцинация стартует по всей стране в 9.00.

Кроме того, страна ожидает поставки дополнительных доз российской вакцины в январе и феврале (5 и 14 миллионов соответственно), чтобы привить всех медиков, людей старше 60 лет, сотрудников служб безопасности.

Вакцинация является добровольной.