В Аргентине ввели налог для самых богатых граждан

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Аргентина на фоне пандемии COVID-19 ввела новый налог для самых богатых граждан. Таким образом в стране намерены покрыть часть расходов на средства защиты и лекарства, а также поддержать людей, в частности — предпринимателей. Об этом сообщают AFP и BBC.

Новый налог будут обязаны платить граждане, чье состояние превышает 200 миллионов песо ($2,5 млн). В Аргентине такими активами владеют около 12 тысяч человек или 0,8% от всех налогоплательщиков.

Так, по новым правилам, для миллионеров налог увеличится до 3,5% на активы, хранящиеся на территории Аргентины, и до 5,25% — на активы за пределами страны. Так правительство надеется собрать 300 миллиардов песо (около $3,7 млрд).