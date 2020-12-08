В Аргентине ввели налог для самых богатых граждан

Аргентина на фоне пандемии COVID-19 ввела новый налог для самых богатых граждан. Таким образом в стране намерены покрыть часть расходов на средства защиты и лекарства, а также поддержать людей, в частности — предпринимателей. Об этом сообщают AFP и BBC.
Новый налог будут обязаны платить граждане, чье состояние превышает 200 миллионов песо ($2,5 млн). В Аргентине такими активами владеют около 12 тысяч человек или 0,8% от всех налогоплательщиков.
Так, по новым правилам, для миллионеров налог увеличится до 3,5% на активы, хранящиеся на территории Аргентины, и до 5,25% — на активы за пределами страны. Так правительство надеется собрать 300 миллиардов песо (около $3,7 млрд).
Из собранных денег 20% пойдет на оплату лекарств и медицинского оборудования, 20% — на помощь малому и среднему бизнесу, еще 20% — на студенческие стипендии. Кроме того, еще 15% пойдут на социальное развитие, а оставшиеся 25% — на работу газовых предприятий.
В то же время, аргентинская оппозиция не одобряет такое развитие событий. Ее представители опасаются, что новый налог не станут отменять, когда пандемия закончится, а это, в свою очередь, отпугнет иностранных инвесторов.
Аргентина на втором месте в Латинской Америке по числу случаев заболевания COVID-19. Всего выявлено более 1,45 млн заражений. Умерли свыше 39 тысяч людей. Страна находится в рецессии с 2018 года. Ограничительные меры на фоне пандемии усилили безработицу, значительно ослабили экономику и дали толчок росту госдолга.korrespondent.net