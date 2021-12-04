В Арктике скоро будут идти дожди вместо снега

По прогнозам ученых, изменения начнутся на несколько десятилетий раньше, чем предполагалось и это будет иметь серьезные последствия для всей планеты.
Дождь будет идти чаще в Арктике, чем снег уже во второй половине этого столетия, если глобальная температура повысится на 3 градуса Цельсия. Но даже при повышении температуры на 1,5 -2 градуса в некоторых регионах все равно будет больше дождей. Это повлияет на всю планету и будет иметь катастрофические последствия, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ.
Ученые создали новые климатические модели, которые показали, что в центральной части Арктики уже к 2060 или 2070 году будет идти больше дождей чем снега, если не сократить выбросы углерода. До этого считалось, что это произойдет не раньше 2090 года.
Подобное изменение в выпадении осадков в Арктическом регионе приведет к серьезным последствиям для всей планеты.
«Эти изменения коснутся не только Арктики, пострадают все”, — говорит Мишель МакКристалл из Университета Манитобы в Канаде. «Снег важен не только для арктического региона, он нужен всем, ведь он отражает много солнечного света».
Уже сейчас количество дождя, особенно осенью, увеличилось в некоторых регионах Арктики. И его станет больше, ведь большее количество воды испаряется из освобожденных ото льда морей. По словам ученых к 2100 году количество дождей увеличится больше, чем в 3 раза, если не сократить выбросы углерода.
Ученые сделали вывод, что дождей будет идти больше, чем снега даже раньше, чем прогнозировалось и при повышении температуры до 1,5 градуса Цельсия это будет иметь серьезные последствия.
Чем меньше будет снегового и ледяного покрова, тем больше открытый океан будет поглощать тепла, ледники будут таять быстрее и уровень моря повысится, прибрежные регионы могут уйти под воду. Вечная мерзлота в тундре, на суше, растает и это очень плохо, ведь в этой мерзлоте запечатано много углерода и метана, говорит МакКристалл. Также в тундре выпадающий дождь будет замерзать на поверхности и местные травоядные животные не смогут через лед добраться до травы и умрут от голода.