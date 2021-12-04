В Арктике скоро будут идти дожди вместо снега

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По прогнозам ученых, изменения начнутся на несколько десятилетий раньше, чем предполагалось и это будет иметь серьезные последствия для всей планеты.

Дождь будет идти чаще в Арктике, чем снег уже во второй половине этого столетия, если глобальная температура повысится на 3 градуса Цельсия. Но даже при повышении температуры на 1,5 -2 градуса в некоторых регионах все равно будет больше дождей. Это повлияет на всю планету и будет иметь катастрофические последствия, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ученые создали новые климатические модели, которые показали, что в центральной части Арктики уже к 2060 или 2070 году будет идти больше дождей чем снега, если не сократить выбросы углерода. До этого считалось, что это произойдет не раньше 2090 года.