В Армении будут штрафовать за нецензурную брань

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В Армении парламент одобрил закон, который криминализирует употребление нецензурной лексики. Об этом сообщает Радио Азатутюн.

Отмечается, что самые серьезные санкции предусмотрены за неоднократные публичные оскорбления и оскорбления в адрес общественных деятелей, политиков, госслужащих и журналистов.

В уголовный кодекс добавлена статья «тяжкое оскорбление», под которой подразумевают нецензурную брань или оскорбление достоинства человека другим способом. Такие действия могут караться штрафом в размере от 100 000 до полумиллиона драмов.

Если нецензурную брань употребляли публично, или в интернете, или в рамках публичной деятельности лица, придется заплатить штраф от полумиллиона до миллиона драмов.

Если нарушение происходило периодически в адрес одного и того же лица, сумма штрафа возрастает до 1-3 млн драмов или ареста на срок от 1 до 3 месяцев.

По словам председателя парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимира Варданяна, фактически законодательство внедряется временно, потому что действующий уголовный кодекс будет действовать до 2022 года.

«Если за этот год мы сможем достичь сдвигов, то вносить такие изменения в новый уголовный кодекс не будет необходимости», — заявил он.