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В августе намечается купить за 150 тыс. евро модульные дома для нелегальных мигрантов

Фото techno-modul.ru

В августе намечается купить за 150 тыс. евро модульные дома для нелегальных мигрантов, в этих домах можно разместить до 800 человек, а установить их планируется на территории Училища пограничников.

Пресс-атташе министра внутренних дел Лина Лауринайтите-Григене информировала BNS, что пока в ближайшее время помощи самоуправлений в расселении мигрантов не понадобится.   

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«Сейчас мы придерживаемся такой позиции, что в ближайшее время нам не должна понадобиться помощь самоуправлений, потому что сейчас есть около 380 свободных мест в Центре регистрации иностранцев и в Училище пограничников. В августе планируется приобрести модульные дома, в которых можно будет поселить до 800 человек», — сказала BNS представитель министра. 

По ее словам, на приобретение модульных домов предусмотрено около 150 тыс. евро, они будут установлены возле Училища пограничников в Мядининкай. 

В этом году в Литву из Беларуси пыталось попасть в общей сложности 822 нелегальных мигрантов, преимущественно — иракцы. Эта цифра почти в девять раз больше, чем за весь 2020 год. 

Литовские должностные лица подозревают, что возросшие потоки нелегальной миграции — это операция, организуемая белорусским режимом.

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