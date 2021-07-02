В августе намечается купить за 150 тыс. евро модульные дома для нелегальных мигрантов, в этих домах можно разместить до 800 человек, а установить их планируется на территории Училища пограничников.
Пресс-атташе министра внутренних дел Лина Лауринайтите-Григене информировала BNS, что пока в ближайшее время помощи самоуправлений в расселении мигрантов не понадобится.
«Сейчас мы придерживаемся такой позиции, что в ближайшее время нам не должна понадобиться помощь самоуправлений, потому что сейчас есть около 380 свободных мест в Центре регистрации иностранцев и в Училище пограничников. В августе планируется приобрести модульные дома, в которых можно будет поселить до 800 человек», — сказала BNS представитель министра.
По ее словам, на приобретение модульных домов предусмотрено около 150 тыс. евро, они будут установлены возле Училища пограничников в Мядининкай.
В этом году в Литву из Беларуси пыталось попасть в общей сложности 822 нелегальных мигрантов, преимущественно — иракцы. Эта цифра почти в девять раз больше, чем за весь 2020 год.
Литовские должностные лица подозревают, что возросшие потоки нелегальной миграции — это операция, организуемая белорусским режимом.