В Австралии авиакомпания отправит тысячи сотрудников в отпуск за свой счет

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Крупная австралийская авиакомпания Qantas объявила о намерении отправить около 2,5 тысяч сотрудников в отпуск за свой счет. Руководство пошло на это из-за вспышки коронавируса в стране, пишет ТАСС.

«Решение коснется пилотов и бортпроводников внутренних рейсов, а также сотрудников наземных служб в аэропортах штата Новый Южный Уэльс и ряда других регионов», — говорится в сообщении авиакомпании.

На это в руководстве Qantas решили пойти из-за сокращения полетов.

После окончания карантина и возобновления полетов все сотрудники вновь приступят к работе, пообещали в компании.

Напомним, в феврале авиакомпания Чешские авиалинии (CSA) объявила о том, что увольняет всех 430 сотрудников, поскольку из-за пандемии коронавируса понесла большие финансовые потери.

А год назад Airbus уволил тысячи сотрудников из-за коронавируса. В связи с пандемией авиаконцерн в первом квартале 2020 года получил убыток в €481 млн.

