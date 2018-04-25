В Австралии открыли госпиталь для животных, пострадавших от пожаров

В Австралии пострадавших в лесных пожарах коал лечат в импровизированном госпитале в парке дикой природы Kangaroo Island, пишет AFP.

Пострадавших животных так много, что у ветеринаров нет времени давать им имена, коалам просто присваивают определенный номер. Например, коалу № 64 привезли с ожогами всех четырех лап. По словам доктора, ее лечение проходит успешно. Однако, к сожалению, многих найденных животных привезли уже в таком состоянии, что их нужно подвергать эвтаназии.

По словам Стивена Селвуда, главы группы ветеринарной помощи Южной Австралии, до начала пожаров на острове находились около 46 000 коал.

По оценкам Селвуда, сейчас осталось всего 9 000 особей. Он назвал эту цифру «довольно разрушительной».